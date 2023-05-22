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Aynı anda iki projeyle ekranlarda 

Banu Karagöz, Hz. Abdülkadir Geylani'nin hayatını anlatan Hay Sultan dizisi ve Akif dizisindeki karakterleri için öğrenci gibi dersi çalıştı.

Aynı anda iki projeyle ekranlarda 

İki dönem projesinde birden rol alan güzel oyuncu Banu Karagöz, rolü içinde tarih öğrencisi gibi ders çalıştı.
 
Aynı anda iki projeyle ekranlarda 
Rol aldığı projelerin işlendiği dönemleri öğrenci gibi araştıran ve inceleyen Banu Karagöz, bu sayede rolüne daha iyi adapte olduğunu söyledi.
 
Aynı anda iki projeyle ekranlarda 
 
Kısa sürede iki projedeki performansıyla gözleri üzerine çeken güzel oyuncu, “Her karakter benim için bir sınav. Karakter bana geldiğinde öğrenci gibi ders çalışır, rolü sindirir ve kameranın karşına öyle geçerim” dedi.

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