Aynı anda iki projeyle ekranlarda 

İki dönem projesinde birden rol alan güzel oyuncu Banu Karagöz, rolü içinde tarih öğrencisi gibi ders çalıştı.

Rol aldığı projelerin işlendiği dönemleri öğrenci gibi araştıran ve inceleyen Banu Karagöz, bu sayede rolüne daha iyi adapte olduğunu söyledi.

Kısa sürede iki projedeki performansıyla gözleri üzerine çeken güzel oyuncu, “Her karakter benim için bir sınav. Karakter bana geldiğinde öğrenci gibi ders çalışır, rolü sindirir ve kameranın karşına öyle geçerim” dedi.

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