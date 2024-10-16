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Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi

Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi. İşite detaylar...

Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi

Daman Model Management organizasyonu Shakir Sela başkanlığında Miss Universe Türkiye güzellik yarışması Sofitel Otel Taksim’de görkemli bir geceyle yapıldı. Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının birinciliğini Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

 Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi

(Ayliz Duman)

Miss Universe Türkiye seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

 Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi

(İlayda Anık)

Sanat yönetmenliğini ve koreografisini Tamer Kunter’in üstlendiği Miss Universe Turkey 2024’te kainat güzellik yarışmasında ünlü pop yıldızı ve söz yazarı Genco Ecer sahneye çıkarak Yüreğimi Yorma ve Corvette şarkılarını seslendirdi.

 Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi


(Sude Alkan)

Fashion Art Mesut Büyük Sofuoğlu tarafından hazırlanan görkemli sahne tasarımı büyük beğeni aldı.

 

Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi

(Ezgi Yalçın)

İŞTE TÜRKİYE’NİN KAİNAT GÜZELİ
Ayliz Duman Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. 1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor.

 Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi

(Menekşe Aras)

Miss Universe Turkey'de 2.nci İlayda Anık, 3.ncü Sude Alkan, 4.ncü Ezgi Yalçın, 5.nci Menekşe Aras oldu.

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