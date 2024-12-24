Aylin Şengün Taşçı öğrencilerle

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Sözlerini ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın kaleme aldığı, bestesini Murat Süngü'nün yaptığı eser, Palet Türk Müziği İlkokulu'nda gerçekleşen toplantıda tanıtıldı. Taşçı ile öğrenciler video gösteriminin ardından eseri canlı olarak yorumladı. "BU ZULÜM BİTECEK, BU ZALİM ÇÖKECEK" Taşçı, bir müzisyenin dünyada yapması gereken çok önemli bir misyonu olduğunu vurgulayarak, "Sanat her zaman her tür duygunun ifade aracıdır. 'Dünyanın yaşadığı bu zulüm, vahşet, savaş atmosferini sanatla nasıl daha geniş kitlelere duyurabiliriz' sorusunun cevabını düşündükten sonra ortaya çıkardığımız bir proje. Gençlerin bu projeye verdiği destek, Türkiye'nin genç neslinin de konuya duyarlılığını ortaya koyuyor." dedi.

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