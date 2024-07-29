Aylin Coşkun: Gazzeli çocukları evlat edinebilirim

50 kez tüp bebek denemesi yapan Aylin Coşkun, Gazze'den bir kız çocuğu evlat edinme fikri olduğunu hatta bu sayıyı zaman içerisinde 10'a çıkartacağını söyledi. Akşam Yıldızı Yasemin İlan'a konuk olan güzel şarkıcı, “Çocuğum olmuyor diye kocama ‘git başkasıyla evlen' bile dedim” diye de ekledi.



Manzara ve Sinsirella şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Aylin Coşkun, 5 yıl aranın ardından müzik dünyasına geri döndü. 2019 yılında 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile nikah masasına oturan ve sonrasında müzik üretimini durduran Aylin Coşkun, 'Bay Bay' adlı şarkısıyla tekrar sevenleriyle buluştu. 5 yılda 50 kez tüp bebek denemesi yaptığını o zorlu süreçte de sektörden uzak kaldığını dile getiren Aylin Coşkun, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'a özel açıklamalar yaptı. "Son 5 yılım yatalak bir hasta gibi geçti" diyen Aylin Coşkun "Zaten tüp bebek tedavisinde hormon yüklemesiyle şiştim 90 kilo oldum. Bir ara bastonla hatta tekerlekli sandalyeyle gezdim. Ayağa kalkamayacak haldeydim. 8 ay önce artık çocuk isteğine son vermem gerektiğine kanaat getirdim. Çabamın fazlası Allah'a şirk koşmaya girerdi. Kendimi 'Ya zamanı gelmedi ya da Allah sana bunu vermeyecek bırak' diye ikna ettim" dedi. Bu dönemde kocası Volkan Aslan'a "İstersen boşanalım, başka biriyle evlen çocuk sahibi ol' şeklinde teklifte bulunduğunu da dile getiren Coşkun "Kocam baba olmayı hak eden, çok merhametli bir adam, zaten onun için bu kadar çok tedavi gördüm, çabaladım ama olmadı" diye konuştu. Evlatlık alma fikrinin oluşmaya başladığını söyleyen Aylin Coşkun "Gazze'den yetim, hiç kimsesi olmayan bir kız çocuğu alabilirim. Belki de peşpeşe alır 10 tane çocuğa evimi açarım, koruyucu anne olurum" dedi.

PİJAMALAR SERVETİMİ BİTİRDİ

İnşaat yatırımları yaptığını bir dönem hastane işine girdiğini ama kısa sürdüğünü söyleyen Aylin Coşkun, 'Pijama işine girdim ve orada dolandırıldım. Her şeyimi kaybettim. Bütün birikimim yani yüzde 80'i gitti, elimdeki avucumdakini aldılar. Şu an açıkta kalmayacak, kendime yetecek kadar param var. Dolandırılınca bunalıma girdim, iki kez çocuk düşürdüm. Bir hamileliğim ikiz bebeklereydi, kaybettim. Bunun vebalini kim ödeyecek. Kafamdaki sesler hiç susmadı, zor günler geçirdim. Enerjim motivasyonum kalmadı. Şimdilerde kendime gelmeye çalışıyorum" dedi.



HAYATIM FİLM OLSA BERGEN'LE KAPIŞIR

"Yer sofrasında da yemek yedim, dadılarla lüks hayat da yaşadım, şöhreti yakaladım, çok para kazandım" diyen eski Türkiye Güzeli olduğunu da hatırlatan Aylin Coşkun "Hayatınızdan film yapılır mı?" şeklindeki soru üzerine duygulandı. Bergen ve Müslüm Gürses filmlerini bile sollayacak türden bir arabesk filme konu olabileceğini söyleyen Aylin Coşkun "Anlattıklarımdan değil anlatmadıklarımdan öyle bir senaryo çıkar ki, dersiniz ki ulan bugüne kadar çekilen filmler bir şey değilmiş. Müslüm Gürses ve Bergen'le kapışırız. Herkesin hayatında acılar var ama benimkinde çok ağır acılar var. Hala üzerimden atamadığım, bazen sindiremediğim, bazen unuttuğum ama bazen beni depresyona sokan düşünceler oluyor. Siliyorum o an kafamdan onları çünkü kendi beynimi nasıl yöneteceğimi çok iyi öğrendim. Dolayısıyla onları gün yüzüne çıkarıp bir de film çeksem arabesk olur ama asla yapmam. O anılar, o acılar benimle mezara gidecek" dedi.

ZAMANE ANNELERİ BAŞARISIZ

Tüp bebek tedavisinden sonuç alamayan, annelik hayallerine ara verdiğini söyleyen Aylin Coşkun 'Ünlü annelerin ebeveynliklerini beğeniyor musun' şeklindeki soru üzerine şunları dile getirdi: "Televizyonda diğer sanatçı arkadaşlarımın çocuklarıyla diyaloglarını gördüğümde üzülüyorum. Bu işi hakkıyla yapan bir tek Bergüzar Korel var. Ortalıklarda görünmeden kaliteli zaman geçiriyor çocuklarıyla. Bir de ben Türk kafası annelere de bir söz söylemek istiyorum biz de çocuk terbiye etmek yok, şımartmak var. Çocuğunuzun arkasını toplamayın, ona birey olmayı öğretin sorumluluk verin. Bugün bütün çocuklar şımarık yetiştiriliyor. Yeni bir polemik başlatmayayım ama şimdi çocuklar okumayı bile başaramıyor."

Annelik sıfatının ardına saklanarak bazı kişilerin her tür illegalliği yaptığını dile getiren Aylin Coşkun "Sonra da boynuna Allah yazılı kolye takıp, beyaz gömlek giyerek ortaya çıkıyor 'Ben anneyim' diyorlar. Kimse kusura bakmasın kedide, köpek de anne... Anne olmak sana her şeyi yapma hakkını vermiyor" dedi.

ÜFÜRÜKÇÜLER PEŞİME DÜŞTÜ

Çocuk sahibi olabilmek için bir servet harcadığını dile getiren Aylin Coşkun şunları dile getirdi: "Bir de o günlerde büyücüler, üfürükçüler, hocalar peşime düştü. Sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldum. "Aylin hanım bana gelin okuyup üfleyim, size okunmuş su yollayayım çocuğunuz olsun" diyen çok oldu. Ben Allah'ımla arama giren hiçbir şeyi sevmiyorum. Çok inançlı bir kadınım. Hislerim kuvvetlidir, bazı şeyleri öngörebiliyorum. Allah'la arama asla kimseyi sokmam. Benim dua etmek, Allah'tan istemek için arada birine ihtiyacım yok. O yüzden buradan bir kez daha söyleyeyim üfürükçüler büyücüler bana boşuna yazmayın. Bir de para istemek için yazmayın. Sosyal medyadan yardım isteyenlerin haddi hesabı yok. İsterken bir de lüks taleplerde bulunuyorlar. Biri yazmış 'Bana Apple 14 promax al abla' diye. Lükse yardım etmem, gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup onlara gerekeni yapıyorum. Boşuna benden talepte bulunmasın kimse."



BİR AYAKKABIM 85 BİN LİRA

Kıyafete çok para harcadığı bilinen Aylin Coşkun 'Aldığın en pahalı parça neydi?' şeklindeki soru üzerine şunları anlattı: "Marka giyinmeyi seven insanlardandım, çok param vardı kıyafete çantaya ayakkabıya çok para harcadım. Geçen sene Amsterdam'dan aldığım bir spor ayakkabı o günün döviz kuruyla 85 bin liraydı. Ondan da bıktım artık. Çok para verdim diye onu giymek, kullanmak zorunda hissediyorsun kendini. Çünkü çok para verdin ya insanlar görsün istiyorsun. O eşyalara bağımlı kalacağıma gidip 250 liraya bez çanta alıp takıyorum. Markalı pahalı çantalar iki kilo, taşırken kolum kopuyor. Çok sıkıldım ağır çantalardan marka diye onları taşımaktan. Kusacağım artık bu zengin kadınların pahalı çanta taşıma ve gösterme merakından, görgüsüzlüklerinden."

SOKAKTAKİ DEKOLTE DEĞİL PORNOGRAFİ

Sanatçı olarak sahnede dekoltenin sınırlarını zorladıklarını, bunun olması gerektiğini söyleyen ve Gülşen'in de eleştirilmemesi gerektiğini belirten Aylin Coşkun "Siz bırakın şarkıcıların kıyafetlerini sokağa bakın. Nişantaşı'nda yürürken kızları görünce utanıyorum. Her yerleri açık, bu dekolte değil pornografik görüntü. Yapmayın biraz sınırınız olsun" dedi.

PROTEZ TIRNAKLA ABDESTSİZ GEZİYORLAR

Cenazelerde de kadınların saçlarını örtmemesinden dert yanan Aylin Coşkun "Kadının saçının açık olduğu yere meleğin gelmediğini biliyoruz. Ben fuhuşla geçinen bir memlekete Tayland'a gidiyorum her sene Tayland'da tapınaklara gidiyorsun omzunu kapattırıyorlar. Bizim burada Bodrum'da gidin caminin önünde tangalı turistler geziyor, şakır şakır ezan okunurken caminin önünde geziyorlar. Bizim ülkemizde kural yok ya ben karşıyım özgürlük bu değil her şeyi yerinde yaşamaktır kimse kusura bakmasın soyunuk gezin umurumda değil lütfen ama camiye giderken başınızı kapatın" dedi. Kadınların protez tırnaklarının da abdest konusunda sağlıksız olduğunu söyleyen Aylin Coşkun "Bilirkişilere sormak lazım ama bence abdest olmuyor, bütün kadınlar o tırnaklarla geziyor ortalıkta, gerisini siz düşünün" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK STARLARINDAN BİRİYİM

Kişiliğinden ve kurallarından ödün vermeden sanat dünyasının içinde yer aldığını söyleyen Aylin Coşkun "Kendimle gurur duyuyorum, taviz vererek, birisiyle beraber olarak, birisinin parasını yiyerek hiçbir yere gelmedim. Güzel olunca da birilerinden uzak durmak çok zor, kartal gibi, atmaca gibi herkes güzelsin diye peşine düşüyor. Adamlar senin yeteneğine, sesine bakmıyorlar. Ne işe yaradığına bakmıyor sadece kadınlığına bakıyor. Onların içinde doğru kalıp, namusumla buralara geldiğim için bence Türkiye'nin en büyük starlarından biri benim!" şeklinde konuştu.

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