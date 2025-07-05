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Aylin Aksoy Bodrum’da tatil yapıyor

Ünlü oyuncu Aylin Aksoy Bodrum’da tatil yapıyor. İşte detaylar...

Aylin Aksoy Bodrum’da tatil yapıyor

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Narin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Aylin Paksoy tatil için gittiği Titanic Luxury Collection Bodrum’da görüntülendi. Aylin Aksoy Bodrum’da tatil yapıyor Aylin Aksoy Bodrum’da tatil yapıyor

 

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