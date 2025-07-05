Aylin Aksoy Bodrum’da tatil yapıyor

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Narin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Aylin Paksoy tatil için gittiği Titanic Luxury Collection Bodrum’da görüntülendi.

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