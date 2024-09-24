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Ayla Çelik'ten 'Türkan' şarkısı itirafı! Demet Akalın duymasın!

Ayla Çelik'ten 'Türkan' şarkısı itirafı! İşte detaylar...

Ayla Çelik'ten 'Türkan' şarkısı itirafı! Demet Akalın duymasın!

Yapımcılığını BBO Yapım, Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstlendiği, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler, 3. yılıyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Ayla Çelik'ten 'Türkan' şarkısı itirafı! Demet Akalın duymasın!
Ceyda Düvenci, geçtiğimiz gün ünlü söz yazarı ve yorumcu Ayla Çelik'i konuk etti.

 Ayla Çelik'ten 'Türkan' şarkısı itirafı! Demet Akalın duymasın!

Ayla Çelik, Türkan Şoray için yazdığı ve dillerde adeta marş olan; Demet Akalın'ın seslendirdiği Türkan şarkısı için yıllar sonra bir itirafta bulundu ve şarkıyı Özcan Deniz'in okumasını çok istediğini, Özcan Deniz'in şarkıyı almadığını ama sonradan Özcan Deniz'in de pişmanlık duyduğunu söyledi. İşte Ayla Çelik'in o cümleleri: "Gerçekten çok istedim.  Şöyle Galatalı gibi, ceketi atsa omzuna ve öyle bir klip çekse çok istedim.

Ayla Çelik'ten 'Türkan' şarkısı itirafı! Demet Akalın duymasın!

Özcan benden o dönem 2 şarkı istedi, deli gibi ısrar ettim Türkan'ı alması için, nolur bunu al bunu al diye ısrar ettim, sonra düştüm yakasından.

Ayla Çelik'ten 'Türkan' şarkısı itirafı! Demet Akalın duymasın!

Özcan sonradan pişman oldu. Kısmet bu, bu Demet'in kısmetiydi ve Demet'e gitti."

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