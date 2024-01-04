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Ayla Algan hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ayla Algan hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

  Ayla Algan hayatını kaybetti

Sanatçı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 

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