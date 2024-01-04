  Ayla Algan hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

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