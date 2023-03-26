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Ayla Algan'dan Samimi Açıklamalar

Usta oyuncu Ayla Algan, Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar'ın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için gerçekleşen özel programına konuk oldu.

Ayla Algan&#039;dan Samimi Açıklamalar

Hülya Koçyiğit, "Tiyatroya gönül veren, emek veren, hoşgörü ve sevgiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş tüm tiyatro emekçilerimizin bu özel gününü kutluyorum. Tiyatromuzun gelişmesine katkıda bulunan kaybettiğimiz tüm ustalarımızı saygıyla anıyorum.Bir toplumun uygarlık seviyesinin göstergelerinden biri, o ülkenin insanlarının, çağdaş sanata katılımları ve evrensel sanata katkıda bulunabilmeleridir. Kültürün en önemli dalı olan sanat ve sanatçıyla ilgili düşünce ve sözleri için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha yürekten alkışlamak gerektiğini düşünüyorum" diyerek, Dünya Tiyatrolar Günü mesajını paylaştı.

Ayla Algan ise tiyatronun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, tiyatromuz için kadınların sahnede yer almasının önünü açan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Muhsin Ertuğrul’un çok kıymetli olduğunu belirtti.
 

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