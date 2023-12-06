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Aydoğan Topal’dan uluslararası düet

Başarılı müzisyen Aydoğan Topal’ın yeni çalışması “Janaya” 28 Kasımda itibaren tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Aydoğan Topal’dan uluslararası düet

Uzun yıllardır müzik dünyasının ve müzikseverlerin yakından tanıdığı Aydoğan Topal’a yeni şarkısı Janaya’da Gürcistanlı müzisyen Dato eşlik etti.

Aydoğan Topal’dan uluslararası düet

Küresel birçok başarısı bulunan ve bu başarıları ödüller ile taçlandırılan Topal, önceki sene Tiflis’te 15. si düzenlenen Kafkasya Müzik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Sanatçısı” ödülünü alırken tanıştığı Dato ile beraber bir çalışma yapma fikrine sıcak bakmıştı.

Dinleyicisinde güzel duygular uyandırmayı ve içini kıpır kıpır etmeyi amaçlayan “Janaya” da çalışmaların sonuna gelindi. Titiz bir sürecin ardından iki müzisyen Janaya isimli çalışmalarını 28 Kasımda müzikseverlerle buluşturdu.

 

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