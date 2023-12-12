Aydınlık ve parlak bir cildin formülü: NARS Light Reflecting Skincare Collection

NARS Light Reflecting Moisturizer, 2.145 TL

Jel-kem formülü ile ciltte 60 saate kadar nemlendirme sağlayan NARS Light Reflecting Moisturizer, her uygulamada cildi yoğun nemle rahatlatırken cilde karşı konulmaz yumuşaklık ve ışıltı sağlıyor. İçeriğindeki kakao peptidleri ve moringa tohumu kombinasyonuyla Light Reflecting Moisturizer, cildin tonunu ve berraklığını korumaya yardımcı oluyor. Formülündeki hyalüronik dolgu kürecikleri, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü yumuşatırken nemi cilde hapsediyor.

NARS Light Reflecting Eye & Lash Gel, 1.960 TL

Hyalüronik asit ve pro-vitamin B5 içeriğiyle NARS Light Reflecting Eye & Lash Gel, kirpiklere daha dolgun bir görünüm verirken göz çevresini pürüzsüzleştiriyor, aydınlatıyor ve bakım yapıyor. 60 saate kadar nem özelliğiyle Light Reflecting Eye & Lash Gel, göz çevresine canlı, taze bir görünüm veriyor ve göz altı torbalarının görünümünü sadece 8 haftada %49 oranında iyileştiriyor.

NARS Light Reflecting Treatment Lotion, 1.620 TL

Cildi pürüzsüzleştiren ve ciltteki ölü derileri nazikçe temizleyen NARS Light Reflecting Treatment Lotion, ultra nemlendirici ve ferahlatıcı etkisiyle cilde yumuşacık bir görünüm veriyor. NARS'a özel Light Reflecting Complex ile formüle edilen bakım losyonu, 4 haftalık kullanımdan sonra ciltteki pullanmayı %68 oranında azaltıyor ve cilde yoğun nem ve mineraller sağlarken cildin aydınlık görünümünü arttırıyor.

NARS Light Reflecting Restorative Night Treatment, 3.050 TL

Sabahları daha yumuşak, pürüzsüz ve canlanmış bir cilt için NARS Light Reflecting Restorative Night Treatment, derinlemesine bakım yapıyor ve cilde daha derin bir seviyede nem sağlamak için jelden yağ formuna dönüşüyor. NARS'a özel Light Reflecting Complex içeren onarıcı gece kremi, cildin parlaklığını arttırırken aydınlık bir görünüm sağlıyor.

Nars Skincare Light Reflecting Firming Serum, 2.925 TL

Gözle görülür şekilde cildi sıkılaştırmaya, elastikiyeti arttırmaya ve cildin doğal ışıltısını canlandırmaya yardımcı olan çift dokuluNars Skincare Light Reflecting Firming Serum, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltırken cildin sıkılaşmasına ve güçlenmesine yardımcı oluyor. Formülünde çevresel stres faktörlerine karşı etkili olan baobab yağı kapsülleri bulunan serum, ışığı her açıdan yansıtmaya hazır olan altın inci küreleri ile cilde prizmatik etki kazandırıyor ve aydınlık bir cilt sağlıyor.

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