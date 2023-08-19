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Aydın Berkman hayatını kaybetti

İş insanı Aydın Berkman hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Aydın Berkman hayatını kaybetti

Aydın Berkman'ı, ailesiyle tatil yaptığı teknede arı soktu.

Aydın Berkman hayatını kaybetti

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen iş insanı, kısa süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. 61 yaşındaki iş insanı Mavi Tur'daydı.

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