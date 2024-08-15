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Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı!

Ünlü sanatçı Aydemir Akbaş yoğun bakımda! İşte detaylar...

Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı!

Bir süredir kanser tedavisi devam eden Aydemir akbaş, yoğun bakıma kaldırıldı.

Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı!
Haberi İbrahim Tatlıses, Instagram'dan duyurdu.

Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı!
Tatlıses, dua istedi.

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