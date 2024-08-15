Bir süredir kanser tedavisi devam eden Aydemir akbaş, yoğun bakıma kaldırıldı.



Haberi İbrahim Tatlıses, Instagram'dan duyurdu.



Tatlıses, dua istedi.

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