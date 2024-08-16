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Aydemir Akbaş'ın öldü haberinden sonra menajerinden son dakika sağlık açıklaması geldi!

Aydemir Akbaş'ın öldü haberinden sonra menajerinden son dakika sağlık açıklaması geldi! İşte detaylar...

Aydemir Akbaş'ın öldü haberinden sonra menajerinden son dakika sağlık açıklaması geldi!

Aydemir Akbaş'ın (88), yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Entübe edilen sanatçının, vefat ettiği iddia edilmişti. Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy, Snob Magazin'e konuştu.

Aydemir Akbaş'ın öldü haberinden sonra menajerinden son dakika sağlık açıklaması geldi!
Aksoy, "Öldü haberleri doğru değil. Birinci gün önemliydi onu atlattık. Aydemir Abi inatçıdır biridir, bunuda atlatacaktır. Sosyal medyada çıkan öldü haberlerine itibar etmeyin" dedi.

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