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Aydemir Akbaş'ın cenaze programı belli oldu

Aydemir Akbaş'ın cenaze programı belli oldu

Aydemir Akbaş'ın cenaze programı belli oldu

Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan sanatçının cenaze programını Polat Yağcı açıkladı.

Aydemir Akbaş'ın cenaze programı belli oldu
Akbaş için, 18 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Aydemir Akbaş'ın cenaze programı belli oldu

Sanatçının cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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