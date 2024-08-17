 Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aydemir Akbaş (88), hayatını kaybetti.

İki gündür yoğun bakımda olan usta sanatçı, entübe edilmişti.



Akbaş'ın vefat haberini Polat Yağcı duyurdu.

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