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Aydemir Akbaş entübe edildi

Ünlü sanatçı Aydemir Akbaş entübe edildi. İşte detaylar...

Aydemir Akbaş entübe edildi

Bir süredir kanser tedavisi devam eden Aydemir Akbaş, yoğun bakıma kaldırıldı.

Aydemir Akbaş entübe edildi
Sanatçının entübe edildiği iddia edildi.

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