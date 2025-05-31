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Aydan Şener yıllar sonra taç giydi

Aydan Şener yıllar sonra Miss Cruise güzelleri ile kraliçe pozu verdi. İşte detaylar...

Aydan Şener yıllar sonra taç giydi

Aydan Şener yıllar sonra “taç” takarak objektiflere poz verdi.

 Aydan Şener yıllar sonra taç giydi


TYT Türk kanalındaki programında 2.Miss Cruise Güzellik Yarışması’nda derece alan iki güzel ile yarışmayı düzenleyen Vizyon Production kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan’ı konuk eden ünlü sanatçı, iki güzel arasında kraliçe pozu vererek kraliçe tacını giydi ve kırk dört yıl önce Türkiye güzeli seçildiği final gecesinin heyecanını yıllar sonra yeniden yaşadı.

 Aydan Şener yıllar sonra taç giydi

Bugüne kadar seçilen Türkiye güzelleri arasında 1981 yılının Türkiye Güzeli olarak adını altın harflerle yazdıran başarılı sanatçı oyuncu Aydan Şener, hafta içinde heyecanlı anlar yaşadı.

 Aydan Şener yıllar sonra taç giydi

TYT Türk kanalında yapımcılığını Yüksel Aman’nın yaptığı Aydan Şener ile Bir Pazar Hatırası adlı programında geçtiğimiz günlerde Vizyon Production ve Miray Cruises iş birliğiyle düzenlenen 2. Miss Cruise Güzellik Yarışması’nın kraliçesi Şüheda Erkoç ile üçüncü güzeli Burcu Tekkanat ile Vizyon Production kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan’ı konuk etti.

 Aydan Şener yıllar sonra taç giydi

(Arif Işık - Burcu Tekkanat - Aydan Şener - Şüheda Erkoç - Atilla Kaplakarslan - Yüksel Aman)

Güzellere destek vererek onlara tavsiyelerde bulunan Aydan Şener, programın başında konukları ile objektif karşısında poz verdi.

Aydan Şener yıllar sonra taç giydi

(Burcu Tekkanat - Aydan Şener - Şüheda Erkoç - Atilla Kaplakarslan)

Çekimler sırasında kraliçenin tacını takan Aydan Şener tam kırk dört yıl sonra 1981 yılı Türkiye Güzellik Yarışması’nın final gecesindeki heyecanı yaşadı. Başına tacı takarken bir hayli heyecanlanan ünlü sanatçı “O gece büyük bir heyecan vardı. İnanın tacı nasıl taktım hiç anlamadım. İşte şimdi o heyecanı yeni hissettim. Son yıllarda düzenlenen yarışmalarda seçilen kızlarımız da çok güzeller. Hepsinin şansı bol bahtı açık olsun” dedi.

 Aydan Şener yıllar sonra taç giydi

(Burcu Tekkanat - Aydan Şener - Şüheda Erkoç)

AYDAN ŞENER'E 7. SİNEMANIN KRALİÇESİ YARIŞMASI'NA JÜRİ ÜYESİ OLARAK DAVETİ
Programın konuğu olan ve 2.Miss Cruise Güzellik Yarışması’nı düzenleyen Vizyon Production kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan’da Aydan Şener’i 6-10 Temmuz tarihlerinde Miray Cruises iş birliği ile cruise gemisi ile Ege denizi turunda düzenlenecek 7. Sinemanın Kraliçesi Yarışması’na jüri üyesi olarak davet etti. Aydan Şener böylece jüri üyeliği yaparak bu kez taç giyecek güzel için oy kullanacak. Kaplakarslan “Ülkemizin en önemli sanatçılarından oyuncularından biri olan ve Türkiye Güzeli unvanı bulunan Aydan Şener hanımı yarışmamızın jürisi arasında görmekten onur duyacağız” dedi.

 Aydan Şener yıllar sonra taç giydi

(Burcu Tekkanat - Aydan Şener - Şüheda Erkoç)

Aydan Şener’in güzel konukları ile bir araya geldiği Aydan Şener ile Bir Pazar Hatırası adlı programı pazar akşamı saat 20.00’de TYT kanalında yayınlanacak.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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