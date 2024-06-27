Aydan Şener'in kitap imza gününe yoğun ilgi

Ekranların efsane isimlerinden, güzelliği kadar asaleti ve kişiliğiyle de herkesin gönlünde taht kuran Aydan Şener, ilk kitabı “Kadına Dair”in tanıtımı kapsamında 25 Haziran Salı günü D&R Suadiye’de düzenlenen ilk imza gününde sevenleri ile bir araya geldi. Kitaplarını imzalayan Aydan Şener’e hayranları büyük ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluştu. “Bir imza gününde bulunmak, okurlarımla bir araya gelmek, kitaba dair söyleşmek çok güzel bir duygu. İnsan belli bir dönemden sonra bu tür etkinliklerin kıymetini daha iyi anlıyor. Yıllarca beni izleyen, destekleyen, hep yanımda olan sevenlerimle ve sevdiklerimle D&R aracılığıyla bir araya gelmek bana da çok iyi geldi" diyen Aydan Şener, birikimlerini paylaşmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

“Hayatımın ödülü gibi”

İlk kitabı için “Hayatımın ödülü gibi” diyen Şener, “Kitap çıkarma fikri menajerim Bircan Usallı Silan’ın önerisiydi. Uzun zamandır yapmamı istiyordu, ben de daha fazla direnemedim ve Deniz Ertem Aydoğar söyleşisi ile kitapseverlerle buluştum. İyi, kötü, güzel, çirkin, pek çok şey yaşandı ama sonuçta kalan sevgi. Bu da en güzeli” diye konuştu.

“Kitabı anneme ve kızıma ithaf ediyorum”

Kitabını annesine ve kızına ithaf ettiğini kaydeden Şener, “Kitapta kadına dair her şey var. Doktor Nur Topçu’nun doğru yaş alma, doğru beslenme ile ilgili de görüşleri de destek oldu. Onunla da çalıştığım için çok mutluyum. Kitabın başında da kalbimden kopan bir giriş yazısı da kaleme aldım. İnsanlar bu bölümü de okurlarsa çok mutlu olurum” ifadelerini kullandı. Şener, imza günleri için ise “Okurlarla el ele olmak, gözlerine bakınca sevgiyi, dostluğu paylaşabilmek çok kıymetli. Sırf bu duygu için bile imza günlerine devam edebilirim” değerlendirmelerinde bulundu.

En çok ne heyecanlandırdı?

“Kadına Dair” ile ilgili en heyecan verici kısmın “kızı ve annesiyle ilgili duygularını doğru anlatabilme telaşı” olduğunu söyleyen Şener, “Annem çok disiplinli bir ebeveyn idi. Bense kızımla arkadaş oldum. Dolayısıyla öteden beri hangisinin doğru olduğunu sorgulayıp duruyordum. Kitapta da bu duygularım yer alıyor” şeklinde konuştu. Kendisini “yazar” olarak adlandırmadığının altını çizen Şener, “Yetenekli genç bir yazar arkadaşım sordu, ben de yanıtladım. Aslında ‘Kadına Dair’, gazete röportajlarının daha gelişmiş bir haliydi diyebiliriz” dedi. Şener, yeni kitaplar çıkarmayı çok istediğini, ancak okurun ilgisinin de bu isteğinde önemli bir kriter olduğunu belirtti.

Şu sıralar ne okuyor?

Daha çok ruhuna dokunan ve kendisine bir şeyler katan her kitabı okumayı sevdiğini ifade eden Şener, şu sıralarda Ayşe Erbulak’ın “Dokuz Oda Cinayeti” adlı kitabını okuduğunu söyledi. Şener, “Ecem benim en önemli eleştirmenim. Onun dediği her şeyi muhakkak dikkate alıyorum. Bende iz bırakan kitapları ona da tavsiye ediyorum. En son Osman Balcıgil’in ‘İpek Sabahlık-Bir Suat Derviş Romanı’ adlı kitabını tavsiye ettim” diye konuştu.

“Yeni bir proje gelebilir”

Son olarak “Üç Kız Kardeş” adlı dizide rol alan ve şu sıralarda yeni bir proje için hazırlık aşamasında olduğunu haber veren Şener, “Şu anda okuduğum bir hikaye var. Eğer kendimi hikayenin ve karakterin içinde bulursam yeni sezonda tekrar setlerde buluşacağız. Aslında mesela günün birinde İpek Sabahlık’ın dizisi veya filmi çekilecek olsa Suat Derviş’i canlandırmayı çok isterim” diyerek sözlerini noktaladı.

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