Aydan Şener gündemden düşmeyen İdil Bilgen'e destek verdi!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Aydan Şener oldu. Şener birbirinden samimi açıkl amalarıyla izleyenleri ekrana kitledi. Aslı Şafak’ın sorusu üzerine “Yeni Türkiye güzeli çok güzel bir kız. Boylu poslu vücut yapısı çok güzel. Jürisine ben de davetliydim gidemedim. Biraz makyaj ve çekim hatası olduğunu düşünüyorum. Çıplak gözle çok daha hoş bir kız ama orada yapılan makyaj, kaşlar falan çok kalın insanlara belki o biraz farklı geldi. Bu linç hadisesine çok karşıyım. Jüri mutlaka diğerlerinden ayrıştıran başka bir güzellik bulmuştur” diyerek, İdil Bilgen'e destek verdi.



GÜZELLİK YARIŞMALARI BİZİM DÖNEMİMİZDEKİ KADAR SES GETİRMİYOR VE CİDDİYE ALINMIYOR

"Herkes yapay! Burunlar aynı dudaklar aynı dişler aynı bir de photoshop’u yiyince herkes birbirinin aynısı" 1981 Türkiye güzeli Aydan Şener açıklamalarına şu sözlerle devam etti. “Mesela benim gördüğüm kadarıyla kızda hiçbir estetik müdahale yok ne güzel. Belki burnunu ağzını yaptırsaydı, kaşlarını alsaydı klasik güzellik tanımına uyardı. Ama kızın doğal hali bu. Doğal olmak da artık ayrıcalık olmadı mı? Herkes yapay. Burunlar aynı dudaklar aynı işler aynı bir de photoshop’u yiyince herkes birbirinin aynı"



ARTIK ESKİSİ KADAR SEÇİCİ DEĞİLİM. ONU SEÇ BUNU SEÇ NEREYE KADAR

Şener, proje seçerken artık eskisi kadar seçici olmadığını tüm samimiyetiyle şu sözlerle dile getirdi: "Artık eskisi kadar seçici değilim biraz beğeniyim oynuyorum. Onu seç bunu seç nereye kadar."



PAZARDAN DA GİYİNİYORUM. MARKAYLA VAR OLANLARDAN DEĞİLİM

Aslı Şafak’ın, "Marka takıntınız var mı?" sorusuna Şener, "İsrafa çok karşıyım. Giysilere ayakkabılara marka adı altında verilen aşırı büyük paraları hiç anlayamıyorum. Markayla var olanlardan değilim yani hiç değilim" yanıtını verdi.



ROMAN YAZACAĞIM

Şener, mayıs ayında çıkardığı ‘Kadına Dair’ kitabıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken yeni bir müjde verdi. Şener, "Bu nehir söyleyişi tadında bir kitap yazarlık gibi iddiam yok. Ama çok sevdim kitap çıkarma işini ciddi ciddi bir roman yazmayı düşünüyorum" dedi.

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