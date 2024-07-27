  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aydan Şener’den kadınlara mesaj var

Aydan Şener’in yakın zamanda raflarda yerini alan nehir söyleşi kitabı “Kadına Dair” okuyucularla buluşmaya devam ediyor.

Aydan Şener’den kadınlara mesaj var

Aydan Şener söyleşide, kadınların kendi hayatları hakkında karar alabilmesinin, güçlü yönlerinin ve toplumdaki yerinin önemine vurgu yapıyor. Şener, kadınların sahip olabileceği en kıymetli farkındalığın “özdeğer” olduğunu belirterek, bu konuya, başrolünü oynadığı Çalıkuşu dizisinden bir alıntıyla değiniyor: “Bana hak etmediğim şekilde davranan herkesle kafamda vedalaşıp bir daha bana ulaşamayacakları yerlerde bıraktım.”

Aydan Şener’den kadınlara mesaj var

Kadınların her daim ayağa kalkmaya, sıfırdan başlamaya gücü olduğunu belirten Şener, “İnsanların birden fazla kez beni kırmasına izin vermem. Kendimi korumak, kendime olan saygımı yitirmemek adına o ortamdan uzaklaşırım ve her zaman yeniden başlama gücünü kendimde bulurum çünkü insanın kendi gücüne inanması, yaşamdaki en önemli duygudur. Kadınlar güçlerini farkına vardıklarında yere daha sağlam basıyor ve onları aşağıya çeken kişi ve koşullarla vedalaşmaları daha kolay oluyor.” sözleriyle kendi tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor.

Aydan Şener’den kadınlara mesaj var

Kadınların kendi değerini bilmesi, kendilerine sevgi ve saygıyla yaklaşması gerektiğini dile getiren Aydan Şener, bu konuda genç nesillere şu sözlerle tavsiyeler veriyor: “Değerinizin anlaşılmadığı, hak etmediğiniz bir muamele gördüğünüz her yerden ve herkesten uzaklaşın. Siz, sizin değerinizi korumakla ve yüceltmekle yükümlüsünüz. Gücünüzü farkına varın… Dünyayı değiştirmek sizin elinizde… Korkmayın ve kararlı olun.”

Deniz Ertem Aydoğar’ın nehir söyleşisi ile ‘’Anayurt Kitap’’ tarafından yayımlanan kitapta Aydan Şener, kadın sağlığından güzelliğe, değişen ruh hallerinden anneliğe, kadınlık hallerinden insanlık hallerine, kendi annesi ve çocuğuyla olan ilişkilerinden modaya kadar, insan ve hayvan sevgisiyle çarpan kalbinin ve iç dünyasının sesleriyle geniş bir yelpazede okuyucuya sesleniyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şevval Sam, "Kırılma ve pişmanlıklarınız oldu mu?" sorusuna bakın ne cevap verdi?
  Magazin

Şevval Sam, "Kırılma ve pişmanlıklarınız oldu mu?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili pozlar

Aşkın Nur Yengi’den senfonik konser
  Magazin

Aşkın Nur Yengi’den senfonik konser

Ünlü model Şevval Şahin'in tatil kombini dikkat çekti!
  Magazin

Ünlü model Şevval Şahin'in tatil kombini dikkat çekti!

Safiye Soyman'ın acı günü
  Gündem

Safiye Soyman'ın acı günü

Sanatın içinden, kültürün balkonundan bakmak isteyenlerin yeni adresi: Apartman No: 26
  Güncel

Sanatın içinden, kültürün balkonundan bakmak isteyenlerin yeni adresi: Apartman No: 26