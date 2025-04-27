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Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncudan evlilik teklifi aldığını söyledi ve o ismi açıkladı!

Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncudan evlilik teklifi aldığını söyledi ve o ismi açıkladı! İşte detaylar...

Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncudan evlilik teklifi aldığını söyledi ve o ismi açıkladı!

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, yakın arkadaşı film yapımcısı Zeynep Özbatur Atakan'ın sosyal medyada yayınlanan programına konuk oldu. Kariyeri için 4 yıl yaşadığı Amerika'dan Türkiye'ye geçen yıl kesin dönüş yapan Ayça Varlıer kolları sıvadığı mesleğine hızlı bir geri dönüş yaptı. Sürekli dizi, sinema filmi ve sahne tekliflerinin geldiğini dile getiren Varlıer, proje konusunda çok seçici olduğunu ve acele etmediğini açıkladı.

 Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncudan evlilik teklifi aldığını söyledi ve o ismi açıkladı!

Ortaokuldan beri sanatla iç içe bir yaşamı olduğunu anlatan Varlıer, liselerarası tiyatro yarışması da birinci olduktan sonra lisede değişim programıyla Amerika'da dans, oyunculuk ve şarkı söylemeyi birleştiren müzikal tiyatro eğitimi için büyük cesaret ve risk alarak gittikten sonra bambaşka bir kariyer inşaa ettiğini anlattı. Bugüne kadar her konuda anne ve babasının en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Varlıer, 10 yıl çoğunluğu Amerika olmak üzere yurtdışı eğitimini tamamladıktan sonra Amerika'dan 11 Eylül olayları sonrası döndüğünü söyledi.

Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncudan evlilik teklifi aldığını söyledi ve o ismi açıkladı!
DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCUDAN EVLİLİK TEKLİFİ
Amerika'da okurken Türkiye'ye dönmemesi ve kariyerine devam etmesi için hocasının evlenerek orada yaşamasını söylemesi fikri üzerine, 3 evlilik teklifi aldığını, birinin dünyaca ünlü oyuncu Jon Bernthal'dan geldiğini ama Türkiye için kabul etmediğini anlattı.

 Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncudan evlilik teklifi aldığını söyledi ve o ismi açıkladı!

18 YIL SONRA GREENCARD SAHİBİ OLDU
18 yıl sonra greencard sahibi olan ama bir yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Varlıer, yine de yurtdışı işlerine kapılarını kapatmadığını gelen teklifleri değerlendirdiğini hatta iki sinema filmi olan Broadway müzikalinde seslendirme yaptığını dile getirdi.


13 YIL ÖNCE OYUNCU ARKADAŞLARI İLE DERNEK KURDU
Ayça Varlıer yüksek duyarlılığa sahip olduğunu, doğaya ve özellikle sokak hayvanları için her zaman gönüllü olarak dünyanın neresinde olursa olsun çalışmaya devam ettiğini söyledi. 13 yıl önce oyuncu dostları Aslı Tandoğan, Özge Özder ile "yunuslara özgürlük" adı altında kurdukları oluşumla, 500 bin ıslak imza toplayarak bazı yunus parklarının açılmasına engel olduktan sonra, kürklere engel olma defilesi gibi bir sürü projeye imza attıklarını açıkladı.

 

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