Ayça Varlıer deniz ve kitesurf sezonunu açtı

Havanın ve suyun hala serin olması engel olmadığını söyleyen Ayça Varlıer, Amerika dönüşü önce Rodos'a oradan Akyaka'ya giderek deniz ve spor sezonunu açtığını ilan etti.

Varlıer, yıllardır yaptığı sporda ne kadar usta olduğunu bir kez daha sergiledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.