  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ayça Varlıer deniz ve kitesurf sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Ayca Varlıer Kitesurf sezonunu Akyaka’da Kitextreme okulunda açtı.

Ayça Varlıer deniz ve kitesurf sezonunu açtı

Havanın ve suyun hala serin olması engel olmadığını söyleyen Ayça Varlıer, Amerika dönüşü önce Rodos'a oradan Akyaka'ya giderek deniz ve spor sezonunu açtığını ilan etti.

Ayça Varlıer deniz ve kitesurf sezonunu açtı

Varlıer, yıllardır yaptığı sporda ne kadar usta olduğunu bir kez daha sergiledi.

Ayça Varlıer deniz ve kitesurf sezonunu açtı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Ezel' dizisi oyuncuları 13 sene sonra bir araya geldi! Buluşmanın konsepti dikkat çekti!
  Magazin

'Ezel' dizisi oyuncuları 13 sene sonra bir araya geldi! Buluşmanın konsepti dikkat çekti!

Özgün, eşiyle ilk kez röportaj verdi! Nida Karaçar, Özgün’ün evde yaptığı işleri tek tek saydı
  Magazin

Özgün, eşiyle ilk kez röportaj verdi! Nida Karaçar, Özgün’ün evde yaptığı işleri tek tek saydı

İrem Derici’yi hiç böyle görmediniz! Resmen isyan etti! Neden kafasına kafasına vurdu?
  Magazin

İrem Derici’yi hiç böyle görmediniz! Resmen isyan etti! Neden kafasına kafasına vurdu?

İlker Kaleli’nin başrolde olduğu ‘La Pasion Turca’nın İspanyol kanal Antena 3’te ki yayın tarihi belli oldu
  Magazin

İlker Kaleli’nin başrolde olduğu ‘La Pasion Turca’nın İspanyol kanal Antena 3’te ki yayın tarihi belli oldu

İnce Memed Karikatür Sergisi sanatseverle buluşuyor
  Kültür - Sanat

İnce Memed Karikatür Sergisi sanatseverle buluşuyor

Şebnem Ferah için imza kampanyası
  Magazin

Şebnem Ferah için imza kampanyası