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Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ayça Tekindor, Nişantaşı City's'de ortaya çıktı.

Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Şarkıcı, "7.5 yıl aradan sonra buraya taşındım. Bodrum'daydım. Kendi mahallem ama turist gibiyim. Geleli 1.5 ay oldu. Tadını çıkıyorum, geziyorum şimdilik" dedi.

Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Tekindor, "Mesleği bıraktınız mı?" sorusuna, "Bıraktım gibi bir şey. Zaten emekliyim. Ama ara verdiğim için enerji doluyum. İlla şarkı değil, başka şeyler yapabilirim. İlk başlarda Bodrum'dayken tatlı geldi hayat. Hayatı değiştirmek için gittim. Kışları sıkıldığımızı fark ettim. Kışın İstanbul cıvıl cıvıl. Temelli döndüm. Bodrum'da ev var, yazın giderim. Eşim çalışıyor, ben geziyorum. Çocuk yok, dört kedim var. Onlar çocuklarım. Emekli maaşı yetmiyor evim var onlarla idare ediyoruz. Bakmak ve yürümek parayla değil. Bol bol geziyorum" yanıtını verdi.

Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

 

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