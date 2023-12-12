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Ayça Kuru'dan yeni kitap

Ayça Kuru'dan yeni kitap... İşte detaylar...

Ayça Kuru'dan yeni kitap

Oyuncu, sunucu ve yazar Ayça Kuru, çıkardığı ikinci kitabı olan 'Konuş Benimle’de zorunlu kişisel gelişimle ilgili bilgileri okuyucularıyla paylaştı.

Ayça Kuru'dan yeni kitap
Bağışçcılar eseri satın aldığı taktirde, kitabı okuyamayan kız çocukları için köylere gönderilecek.

Ayça Kuru'dan yeni kitap
Kuru, "Şu an ikinci kitabımı olan 'Konuş Benimle’yi çıkarttım. İlk kitabım 'Zerafet Değil Zarafet' adı altında dikkat çeken bir kitaptı. Onda da 6 baskı yapıldı ve başarılı bir kitaptı. Yayın evlerimiz de ikinci kitabı talep ettiler. İkinci kitapta da yine kişisel gelişim, imaj, iletişim, zarafet, beden dili, algı ve ikna bulunmakta" dedi.

 

 

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