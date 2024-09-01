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Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?

Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi? İşte detaylar...

Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?

Geçirdiği pytraisis (madalyon hastalığı) sonrası kortizonlu ilaçlar kullandıktan sonra kilo alan oyuncu Ayça İnci, @metinakayemshape giderek tam 1 ayda diyetisyen ve Emshape Cihazları ile 35 cm incelik 10 kg verdi.

 Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?

Takipçileri ile fit halini paylaştı.

 Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?

Geçirdiği gül hastalığı tedavisi sürecinde kortizonlu ilaçlardan dolayı kilo alan oyuncu Ayça İnci, @metinakayemshape ile 1 ayda 35 cm incelik 10 kg verdi.

 Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?

Fit halini takipçileri ile paylaşan oyuncu 75 kilodan 65 kg’ya düştü.

 Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?

Hedefinin 58 kg olduğunu paylaştı.

 Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?

Kortizonlu ilaçlarla bir süre tedavi olan oyuncu Ayça İnci, 1 ayda 75 kilodan 65 kiloya düştü. @metinakayemshape ile diyetisyen ve zayıflama cihazlarının desteğiyle 35 cm incelik 10 kg verdi. Fit halini takipçileri ile paylaştı.

Şişli
Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi? WhatsApp : +90 537 522 39 90
Şişi
Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi? WhatsApp : +90 533 961 93 28
Vadistanbul
Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi? WhatsApp : +90 539 291 38 60

Levent

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