 Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?

Geçirdiği pytraisis (madalyon hastalığı) sonrası kortizonlu ilaçlar kullandıktan sonra kilo alan oyuncu Ayça İnci, @metinakayemshape giderek tam 1 ayda diyetisyen ve Emshape Cihazları ile 35 cm incelik 10 kg verdi.

Takipçileri ile fit halini paylaştı.

Geçirdiği gül hastalığı tedavisi sürecinde kortizonlu ilaçlardan dolayı kilo alan oyuncu Ayça İnci, @metinakayemshape ile 1 ayda 35 cm incelik 10 kg verdi.

Fit halini takipçileri ile paylaşan oyuncu 75 kilodan 65 kg’ya düştü.

Hedefinin 58 kg olduğunu paylaştı.

Kortizonlu ilaçlarla bir süre tedavi olan oyuncu Ayça İnci, 1 ayda 75 kilodan 65 kiloya düştü. @metinakayemshape ile diyetisyen ve zayıflama cihazlarının desteğiyle 35 cm incelik 10 kg verdi. Fit halini takipçileri ile paylaştı.

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