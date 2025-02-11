Ayça İnci, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

Doğal haliyle yakalandığını söyleyen oyuncu, "Makyajsız ve filtre yok" dedi. Projelerinden bahseden İnci, "Yeni proje görüşmesi var. Tiyatroda 2-3 oyun var. Şu sıra dizi ağırlıklı gittiğim için öncelikle dizi, sonra tiyatro... Tiyatroyu bir tık askıda bekletiyorum" diye konuştu.

Son olarak mayıs ayında 'Üç Kız Kardeş' dizisiyle ekranda olduğunu belirten İnci, "Yeni projeleri değerlendiriyorum. Yeni yol haritaları çiziyorum. Kariyer planlaması olarak plan yapacağız. Ekiple birlikte çalışma yapıyoruz. Bir menajer değişikliği oldu" şeklinde konuştu.

15-16 senedir Gökhan Şeşen'le birlikte olduğunu belirten oyuncu, "Evlilik için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Evlilik güzel şeydir. Güzeldir herhalde... Ben daha önce denedim. Bir karar verip bir vazgeçiyoruz" yanıtını verdi.

KARDEŞİYLE KÜS DEĞİL

'Akasya Durağı' gibi fenomen dizilerde yer alan İnci, "Halen tekrarları yayınlanıyor. Benzerleri neden olmuyor şimdi?" sorusuna, "Aile dizilerin benzerliği var aslında... 'Sandık Kokusu'nu severek izliyorum. Aile işi, 'Sandık Kokusu' bana onu hissettiriyor. 'Deha' biraz mafya gibi olsada orada da aile konusu var. 'Bahar' bir aile hikayesi... Eski olarak 'Süper Baba', 'Ekmek Teknesi', 'İkinci Bahar' ve 'Perihan Abla' gibi işler daha az. Bir furya oluyor. Töre işi oluyor, arkasından sit-com, arkasından mafya geliyor. BKM'nin 'Annem'de dizisi aile işi... Biraz aile konusuna dönmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Gençlerle ilgili konuşan İnci, "Başarılı gençler var. Mert Yazıcıoğlu, İsmail Hacıoğlu, Aras Bulut İynemli ve Hazar Ergüçlü iyi. Birkaç isim daha var şu an aklıma gelmiyor" dedi.

Kardeşi Ayçin İnci ile küs olduğu iddialarına oyuncu, "Yalan onlar. Yarın annemin doğum gününde beraberiz" açıklamasını yaptı.

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