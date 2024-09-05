Ayça Çağla Altunkaya'nın after partide giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, evlendi. Altunkaya'nın after partide giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı.



Ünlü akınına uğrayan after partide Ayça Çağla Altunkaya'nın giydiği elbisenin fiyatı 87 bin 200 TL olarak açıklandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.