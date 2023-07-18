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 Ayça Bingöl performansıyla “Ben Anadolu” Stratonikeia Antik Kenti'nde

Geçtiğimiz yıldan bu yana, antik kentlerin tarihimize tuttuğu ışığın izinde izleyicileriyle buluşan İş Sanat Antik Sahne, “Ben Anadolu” oyununu bu kez Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde sahneleyecek.   

 Ayça Bingöl performansıyla “Ben Anadolu” Stratonikeia Antik Kenti'nde

“Ben Anadolu”, 22 Temmuz Cumartesi, 21.00’de Antik Dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının aynı anda görülebildiği Stratonikeia Antik Kenti’nde sahnelenecek. Nysa Antik Kenti’nde geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluşan oyunu 2 bin kişi izlerken, Ayça Bingöl’ün göz dolduran performansı ayakta alkışlandı. 

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan, pek çok dile çevrilen, Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi  Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneleniyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor.

Helenistik dönem öncesinde Karialılar’ın toplandığı yer olarak bilinen Stratonikeia’da sahnelenecek oyunda trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na uzanan, Kibele’den Niobe’ye Kassandra’dan Theodora’ya Nilüfer Hatun’dan Hürrem Sultan’a masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü, sanatçı Ayça Bingöl tarafından 16 karakterde anlatılıyor. 

Bu toprakların özünü oluşturan; toprakla, ağaçla, ürünle, masallarla, tarihle, savaşlarla bir olan, Anadolu’nun kadınları, Ayça Bingöl yorumuyla Stratonikeia Antik Kenti’ne masalsı bir dokunuşta bulunacak. 

12 yaş üzeri izleyici için uygun olan etkinlik ücretsiz olup, Nysa Antik Kenti’ne giriş ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlemelerine tabidir. Etkinliğe www.biletix.com adresinden yapılacak rezervasyonla katılım sağlanabilir.  

İş Sanat Antik Sahne, farklı kentlerde izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. 

 

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