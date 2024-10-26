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Ayça Ayşin Turan marka yüzü oldu

Sevilen oyuncu Ayça Ayşin Turan moda dünyasının köklü markalarından Paulmark’ın 2024-2025 Sonbahar/Kış sezonu kampanyasının yüzü oldu. İşte detaylar...

Ayça Ayşin Turan marka yüzü oldu

 

Sevilen oyuncu Ayça Ayşin Turan moda dünyasının köklü markalarından Paulmark’ın 2024-2025 Sonbahar/Kış sezonu kampanyasının yüzü oldu. Marka yüzü Ayça Ayşin Turan ile uzun soluklu bir kampanya yolculuğuna başlayan Paulmark; her yaşa ve tarza hitap eden geniş ürün yelpazesi ile yurt içi ve yurt dışında 3000 m2 alanda, 150’yi aşkın mağaza ile hizmet vermektedir.

Ayça Ayşin Turan marka yüzü oldu

“Ben Paulmark’tayım Ya Sen” mottosuyla hayata geçirilen bu özel kampanya, Paulmark’ın yenilikçi tasarımlarını ve kalite anlayışını Ayça Ayşin Turan’ın zarafeti, enerjisi ve doğal güzelliği ile buluşturdu.

Paulmark yönetim kurulu başkanı Mehmet Sait Kayatürk; “Ayça Ayşin Turan ile başarılı bir kreasyon tanıtımına imza attık. Kendisi ile uzun vadede çalışmayı planlıyor, markamızı dünya çapında duyurmayı hedefliyoruz.”açıklamasını yaptı.

 

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