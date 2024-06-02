 Ayça Ayşin Turan: Kamera arkası daha çok ilgimi çekiyordu

Ayça Ayşin Turan, Dizilah adlı dergi için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, “Oyunculuk tutkunuz nasıl başladı” sorusuna “Aslında başlangıçta oyuncu olmak gibi bir hayalim yoktu.



İşin daha kamera arkasında ilgim ve merakım vardı. Film izlemeyi o dünyaların nasıl kurulduğu nasıl çekildiği merakı beni sinema televizyon okumaya itti ve kendimi bir anda oyuncu olarak setlerde buldum. Oynamaya başladıktan sonra bu bende bir tutku haline geldi. Şimdi dönüp baktığımda tam olarak mesleğimi bulduğumu anlıyorum” diye yanıt verdi.

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