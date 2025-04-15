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Aybüke Pusat'ın Chaplin oyunu iptal edildi

Aybüke Pusat'ın Chaplin oyunu iptal edildi. İşte detaylar...

Aybüke Pusat'ın Chaplin oyunu iptal edildi

 

Boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinden gönderilmişti.

Aybüke Pusat'ın Chaplin oyunu iptal edildi
Oyuncu, bu defa uzun süredir yer aldığı MSP Yapım imzalı Chaplin isimli oyununun iptal edildiği ortaya çıktı.

Aybüke Pusat'ın Chaplin oyunu iptal edildi
Organizatörün oyunu iptal ettiği ortaya çıktı.

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