Aybüke Pusat'ın Chaplin oyunu iptal edildi

Boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinden gönderilmişti.



Oyuncu, bu defa uzun süredir yer aldığı MSP Yapım imzalı Chaplin isimli oyununun iptal edildiği ortaya çıktı.



Organizatörün oyunu iptal ettiği ortaya çıktı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.