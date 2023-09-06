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Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat “Neslihan” karakteriyle dizinin dördüncü sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor.

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

TRT 1’de yayınlanan, her hafta reyting rekorları kıran ve dördüncü sezonu için geri sayımda olan “Teşkilat” dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Aybüke Pusat dahil oldu.

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

Ekrana geldiği ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan, her sezonuyla soluksuz izlenen “Teşkilat” dördüncü sezonu için hazırlıkları tamamlıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, yeni sezonda izleyicilere “Teşkilat”ın daha önce görülmemiş taraflarını ekrana getirmeye hazırlanan dizi, hikayesi ve aksiyonu ile yine pazar akşamlarının bir numarası olacak.

Dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, “Teşkilat” için çok kilit bir karakter olan ‘Neslihan’a hayat verecek. Zekası ve başarısıyla kendisine hayran bırakmaya hazırlanan Neslihan’ın Teşkilat’ta nasıl bir görev üstleneceği şimdiden büyük merak konusu oldu.


‘Teşkilat’ heyecan dolu dördüncü sezonuyla yakında TRT 1’de ekrana gelecek!

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