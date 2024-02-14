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Ayberk Serin’in “Dolunay”ı müzikseverlerle buluşuyor

Şarkılarında batıya dönük prodüksiyonuyla beraber, doğu ezgileri taşıyan vokalini sentezleyen Ayber Serin, kendi kültürüyle harmanlayarak yaptığı şarkılarına bir yenisini daha ekliyor. 

Ayberk Serin’in “Dolunay”ı müzikseverlerle buluşuyor

Sözleri ve müziği Ayberk Serin, Mert Çalışkan ve Furkan Çınar’a ait olan “Dolunay”ın düzenlemesi ise Soupnatsy’e (Bahri Onur Erol) ait.

Ayberk Serin’in “Dolunay”ı müzikseverlerle buluşuyor

“Dolunay” Sony Music Türkiye etiketi ile 16 Şubat’ta tüm dijital müzik platformlarından dinlenebilecek. Single fotoğraflarında ise Eldor Yuldashev imzası bulunuyor.

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