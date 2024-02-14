Ayberk Serin’in “Dolunay”ı müzikseverlerle buluşuyor

Sözleri ve müziği Ayberk Serin, Mert Çalışkan ve Furkan Çınar’a ait olan “Dolunay”ın düzenlemesi ise Soupnatsy’e (Bahri Onur Erol) ait.

“Dolunay” Sony Music Türkiye etiketi ile 16 Şubat’ta tüm dijital müzik platformlarından dinlenebilecek. Single fotoğraflarında ise Eldor Yuldashev imzası bulunuyor.

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