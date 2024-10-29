Ay ve güneş tutulması siyasi dengeyi değiştirecek

Son olarak yaşadığımız, iki tutulma, bir dolunay ve bir akrep yeni ayı gökyüzünü karmaşık bir hale getirdi. Yaşanılan bu tutulmalar ile ilgili Macide Zühre Ağırbaş şunları söyledi: " Depresif, agresif, savaşçı, ateşli, kızgın bir hakimiyet haline gelmiştir gökyüzü. Her zaman söylediğimiz gibi gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır. Demek oluyor ki; gökyüzündeki savaşlar yeryüzünde yaşanmaktadır. Ortadoğu kaynayan kazan ve kuzeyde Rusya olayları savaşları daha tehlikeli hale getirebilir. Savaşın etkileri ülkemize sıçrayabilir. Demiştik ki yangınlar, depremler, sokaklara dökülmeler, sokaktaki kavgalar kansız bitmeyebilir ve bunu 3 sayfa haberleri gibi çoğalarak izleyebiliriz" dedi.

ASIL BÜYÜK DEPREM GELİYOR

Malatya'da ve Adana'da olacak depremi daha önceden tahmin eden Ağırbaş, "Daha önce demiştik ki depremler olacak Evet iki ciddi depremimiz oldu, bitti mi bitmedi. Asıl büyük deprem bunların arkasından gelecek. Ayrıca siyasi olaylar artacak, siyasi hareketler yüksek dozda hararetle devam edecek. Herkesten saklanan sırlar ve bazı olayların gerçek yüzleri ile karşı karşıya kalacağız ve bunlardan artık sabrın taşacağı, kabul edilemeyen gizli olayların gerçek yüzleri bedel ödetebilir.

MÜLTECİ KRİZİ PATLAK VERECEK

Geçmişte yaptığınız haksızlıklar varsa artık bedel ödeme zamanı ya da haksızlıklara uğradıysanız hakkınızı tahsil edeceğiniz bir zaman kayıplarınızı geri alacağınız, hakkınızın teslim edileceği bir zaman. Öyle olaylara şahitlik edeceğiz ki; doğru bilinen her şeyin yanlış olduğunu, bazı yanlışlarında doğru olduğunu net bir şekilde yaşayacağız Bu da kafa karışıklığı, güvensizlik, istikrarsızlık ile gündeme gelecek. Sorgulamayı yapacağımız bir süreçteyiz.

2025 YILINDA SİYASİ İDARE DEĞİŞECEK

2025'te tüm güç dengeleri tamamen değişecek siyasi idarede güçler değişiyor. Değişim ve dönüşüm zamanı iyi şeyler yok mu, elbette var, Bunlar neler bir kere bu dönemde bazı kanunların değişmesi gerekecek, halkı koruyucu kanunlar meclise taşınacak göçler ile ilgili ciddi ayaklanmalar kararlar alma zorunluluğu getirecek. Ekonomik kriz büyürken kendi çıkış yollarımızı bulmayı öğreneceğiz" açıklamasında bulundu.

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