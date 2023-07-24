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Ay Işığında Müzik başlıyor!

Geleneksel hale gelen “Ay Işığında Müzik” etkinlikleri 28 Temmuz’da başlıyor

Ay Işığında Müzik başlıyor!

Geleneksel hale gelen “Ay Işığında Müzik” etkinlikleri 28 Temmuz’da başlıyor! Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin amfi sahnesinde hayata geçecek olan konserlerde bu sene;

Ay Işığında Müzik başlıyor!

28 Temmuz’da Sakiler, 29 Temmuz’da Emir Ersoy ve orkestrası ile birlikte Işın Karaca, 30 Temmuz’da Birsen Tezer & Jehan Barbur ve Doğan Duru sahnede olacaklar.

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