Ay Işığında Müzik başlıyor!

Geleneksel hale gelen “Ay Işığında Müzik” etkinlikleri 28 Temmuz’da başlıyor! Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin amfi sahnesinde hayata geçecek olan konserlerde bu sene;

28 Temmuz’da Sakiler, 29 Temmuz’da Emir Ersoy ve orkestrası ile birlikte Işın Karaca, 30 Temmuz’da Birsen Tezer & Jehan Barbur ve Doğan Duru sahnede olacaklar.

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