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“Ay Işığında Komedi” etkinlikleri başlıyor

Geleneksel hale gelen ‘Ay Işığında Komedi' etkinlikleri 9 Ağustos’ta başlıyor.

“Ay Işığında Komedi” etkinlikleri başlıyor

Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin amfi sahnesinde; 9 Ağustos’ ta Çimen Show, 10 Ağustos’ta Sefa Doğanay Gazinosu, 11 Ağustos’ta Meksika Açmazı gösterileri gerçekleşecek. ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi gösterilerin tümünde, izleyicileri sevdikleri ünlüler ile ücretsiz olarak buluşturuyor.
 
“Ay Işığında Komedi” etkinlikleri başlıyor
 
Daha önceki senelerde de yoğun ilgi gösterilen Ay Işığında Komedi etkinliklerinde; muhteşem deniz manzarasına karşı, ay ışığı altında kahkaha sesleri ile unutulmaz yaz akşamlarından birini geçirmek için tarihleri takviminize not etmeyi unutmayın. 9-10-11 Ağustos tarihlerinde hayata geçirilecek olan “Ay Işığında Komedi etkinliklerini seyirciler ücretsiz olarak izleyebilecekler. Tüm etkinlikler 21.00’da başlıyor olacak.

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