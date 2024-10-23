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Avrupa'nın 'En İyi Butik Şehir Oteli' seçildi

Avrupa'nın 'En İyi Butik Şehir Oteli' seçildi. İşte detaylar...

Avrupa'nın 'En İyi Butik Şehir Oteli' seçildi

Taksim’in kalbinde yer alan Naz City Hotel Taksim, İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen konaklama sektöründe “lüksün Oscar’ı” olarak adlandırılan Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards'ta Avrupa'nın “En İyi Butik Şehir Oteli” unvanına layık görüldü.

Avrupa'nın 'En İyi Butik Şehir Oteli' seçildi
Ödülü ; Naz City Hotel Taksim Genel Müdürü Emirhan Özyardımcı ve eşi Eda Özyardımcı ile birlikte alırken, Emirhan Özyardımcı ödülle ilgili “Böylesine prestijli bir ödüle layık görülmekten gerçekten onur duyuyoruz.

 Avrupa'nın 'En İyi Butik Şehir Oteli' seçildi

Bu ödül, ekibimizin özverisini, sıkı çalışmasını ve tutkusunu yansıtıyor. Bu başarı, en yüksek hizmet standartlarını sunma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır ve bir butik otelin sunabileceği hizmetlerin sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz.” dedi.

 Avrupa'nın 'En İyi Butik Şehir Oteli' seçildi

Şehir merkezinin kalabalığında konuklarına samimi ve lüks bir deneyim sunan otel, Avrupa'nın “En İyi Butik Şehir Oteli' ünvanını alarak lüksün sınırlarını zorladıklarını kanıtlamış oldu.

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