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Avrupa'daki ilk şubesini Belçika Genk'te açtı

Avrupa'daki ilk şubesini Belçika Genk'te açtı. İşte detaylar...

Avrupa'daki ilk şubesini Belçika Genk'te açtı

Estetik ve güzellik sektöründe Türkiye’de yakaladığı başarıyı Avrupa’ya taşıyan Cliniza Güzellik Merkezi ve Klinik, Belçika’nın Genk şehrinde görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Açılışa yoğun katılım olurken, Türk girişimcilerin uluslararası alandaki bu cesur ve vizyoner adımı takdir topladı.

 Avrupa'daki ilk şubesini Belçika Genk'te açtı

(Özlem Alacaoğlu, Aysuda Akbulut, Zeynep Kaya)

Aysuda Akbulut, Zeynep Kaya ve Özlem Alacaoğlu’nun ortaklığında kurulan Cliniza, ileri teknolojiyle donatılmış cihazları, medikal estetik alanındaki uzman kadrosu ve yenilikçi hizmet anlayışıyla Avrupa güzellik sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

 Avrupa'daki ilk şubesini Belçika Genk'te açtı

(İclal Aydın, Özlem-Cihan Alacaoğlu,  Wim Dries, Aysuda Akbulut, Zeynep Kaya, Işıl Açıkkar)


Bursa’dan Belçika’ya uzanan bu yatırım, yalnızca estetik sektörüne değil, kadın girişimciliğine de ilham veriyor. Eğitim amacıyla başlayan bu yolculuk, azim, vizyon ve kararlılıkla Avrupa’ya uzanan bir başarı hikayesine dönüştü. Cliniza, Türk kadınının “Hayal edersen yaparsın” sözünü uluslararası alanda gerçeğe dönüştüren güçlü bir örnek olarak öne çıkıyor.

 Avrupa'daki ilk şubesini Belçika Genk'te açtı

(Nele Dries Zeynep Kaya, Aysuda Akbulut, Özlem Alacaoğlu, Wim Dries)

Cliniza Güzellik Merkezi, Avrupa’daki ilk şubesiyle yalnızca estetik anlayışını değil, girişimcilik ruhunu da sınırların ötesine taşıyor. Açılış törenine Genk Belediye Başkanı Wim Dries, Oyuncu-Yazar İclal Aydın, TRT Ana Haber Spikeri Işıl Açıkkar gibi bir çok ünlü isim katılarak genç girişimcileri bu özel günlerinde yalnız bırakmadılar.

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