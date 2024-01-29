Avrupa’daki 6 konseri de olay oldu

Türk Pop Müziği’nin ünlü ismi Mert Demir, 2024 yılının ilk konserlerini Avrupa’da verdi. Satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tamamı ‘sold out’ olan turne kapsamında Mert Demir Gent, Frankfurt, Köln, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam gibi Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde sahne aldı. Sözü ve bestesi ağırlıklı olarak kendine ait olan hit şarkılarıyla hayranlarıyla buluşan ünlü müzisyeni 6 konserinde de binlerce hayranı izledi.

Kısa bir süre önce ‘Cehennemin Dibi' adını taşıyan şarkısını yayınlayan Demir, ‘Ateşe Düştüm’, ‘Antidepresan’, ‘İkimize Birden’ gibi hitleri ve sahne performansıyla her konserinde büyük ilgi gördü.

“GERÇEKTEN Mİ ATEŞE DÜŞTÜK?”

Mert Demir zaman zaman seyircilerin arasına dalarak en sevilen şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi. Konserlerdeki en ilginç an Eindhoven’da yaşandı. ‘Ateşe Düştüm’ şarkısını seslendirdiği sırada çalan yangın alarmıyla konserini yarıda kesen Mert Demir, “Ne oluyor, gerçekten mi ateşe düştük” diye seyircilerine seslendi. Alarmın mekandaki duman nedeniyle yanlışlıkla çaldığı anlaşılınca ünlü müzisyen konserine kaldığı yerden devam etti.

İzmir, Antalya, Ankara ve Uludağ’daki konserlerinde en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirmeye hazırlanan Demir, 8 Mart’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde büyük bir konser verecek.

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