Avon, makyaj ve bakımı bir arada sunuyor

Günün yoğun temposunda koştururken cildimiz için kullandığımız ürünlerin, hem cildimize bakım yapması hem de kolay uygulanabilmesi büyük bir önem taşıyor. Bu noktada, makyaj ve bakımı birleştiren ürünleriyle öne çıkan Avon, 3’ü 1 Arada Serum Fondöten ile cildinize, Hydramatic Mat Ruj ve Hydramatic Işıltılı Ruj ile dudaklarınıza bakım yaparken aynı zamanda makyajınızda da fark yaratıyor.

Cildinize bakım yapan 3’ü 1 Arada Serum Fondoten!

Deneyen kişilerin %99’u cildinin daha pürüzsüz ve yumuşak göründüğünü söylüyor.*

Makyaj ve bakımı aynı anda yaparak hayatınızı kolaylaştıran ‘3’ü 1 Arada Serum Fondöten’ içerdiği %82 oranında cilt bakım bileşenleriyle*** cildin daha nemli görünmesini sağlar, cildin nem oranını anında %200 artırır ve cildi korumaya yardımcı olur. Makyajınızı temizledikten sonra bile 72 saate kadar** nemlendirilmiş hisseden cildiniz aynı zamanda ışıl ışıl görünür. Avon ‘3’ü 1 Arada Serum Fondöten’ hafiften orta kapatıcılığa kadar olan özelliğiyle cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı oluyor. Hassas ciltler için uygun olan ‘3’ü 1 Arada Serum Fondöten parlatıcı C vitamini, E vitamini, antioksidanlar içeriyor ve SPF30 koruması bulunuyor.

*İlk kullanım sonrası, 134 katılımcıyla gerçekleştirilen Tüketici Çalışmasına dayanmaktadır.

**2 haftalık düzenli kullanım sonrası.

***Cilt bakım bileşenleri arasında cilt koruyucular, cilt bakım bileşenleri ve nemlendiri maddeler bulunur.

Hyalüronik Asit ile dudaklarınıza gelen bakım!

Avon’un çıkarıldıktan sonra bile devam eden nemlendirme özelliğine sahip ortası hyalüronik asit dolgulu ‘Hydramatic Ruj’ yeni bitişi Hydramatic Işıltılı Ruj ile karşınızda. İster ‘Hydramatic Mat Ruj’ ister ‘Hydramatic Işıltılı Ruj’, artık makyaj çantanda her anında sana eşlik edecek dudaklarına bakım yapan bir ruj var!

Hydramatic Işıltılı ve Hydramatic Mat Ruj içeriğindeki %50’den fazla nemlendirici ve cilt koruyucu bileşenlerle dudaklarda anında nemlenmiş, dolgun, pürüzsüz görünüm ve uzun süren nemlendirme etkisi sağlıyor.*

‘Hydramatic Işıltılı Ruj’ 15 farklı zengin rengiyle ışıltılı parlaklık sağlarken, ‘Hydramatic Mat Ruj’un 15 rengiyle dudaklarınız yumuşak-mat bitiş görünümüne kavuşuyor. Cildinizde kurumayı önlemek için nem bariyerinin güçlenmesine yardımcı olan** ‘Hydramatic Işıltılı Ruj’ SPF20, ‘Hydramatic Mat Ruj’ SPF10 içeriyor.

*100 katılımcıyla yapılan Tüketici Araştırmasına dayanmaktadır.

**22 katılımcıyla yapılan Klinik Etkinlik Çalışmasına dayanmaktadır.

Serum Fondöten, Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 239,99TL

Hydramatic Mat Ruj, Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 159,99TL

Hydramatic Işıltılı Ruj, Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 159,99TL

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