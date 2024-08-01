Avon’dan yeni WonderCurl Maskara ile gün boyu kıvrık kirpikler

Tüm gün kıvrık kalan etkileyici kirpiklere sahip olmak her kadının hayali. Dünyanın önde gelen kozmetik ve güzellik markalarından Avon, yeni maskarası WonderCurl Hacim, Kıvırma & Kaldırma Etkili Maskara ile bu hayali gerçekleştirmeye hazır.

Maskara uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından, kıvrık ve etkileyici bir görünüm için Lift’n Lock Teknolojisi ile geliştirilen WonderCurl Maskara ile gün boyu kıvrık kirpiklere* sahip olmak mümkün. Tüketici çalışmalarına göre; maskarayı kullanan kadınların %89'u, kirpiklerinin gün boyu kalkık kaldığını belirtiyor.*

KİRPİK KIVIRICIYA GEREK KALMADAN, KIVRIK GÖRÜNEN ETKİLEYİCİ KİRPİKLER

Ustalıkla tasarlanan kavisli fırçasıyla, tek sürüşte her bir kirpiği kökten uca kıvırarak hacim veren maskara ile kirpik kıvırıcıya gerek duymadan istediğiniz kalkık ve kıvrık görünüme ulaşabilirsiniz.

Hacimli ve kıvrık kirpikler ile bakışlara ihtiyaç duyduğu derinliği kazandıran maskaranın, Blackest Black ve Brown Black renk seçenekleri bulunuyor.

Üstelik uygulaması da oldukça kolay. Dipten başlayarak, fırçanın kıvrımını kirpik çizginizin şekliyle eşleştirin ve kirpiklerinizi nazikçe tarayın. Fırçayı kirpiklerinizin arasından yukarı doğru iterek kökten uca maksimum kıvrılma sağlayın. İstediğiniz hacmi elde edene kadar katlı uygulama yapabilirsiniz.

*152 kişi ile yapılan Tüketici Çalışmasına dayanmaktadır.

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