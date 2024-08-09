Avon’dan Glimmerstick Göz Kalemi ile çarpıcı bakışlar 

Dünyanın önde gelen kozmetik ve güzellik markalarından Avon’un, en çok satan* göz kalemi, yeni metalik bitişiyle göz makyajı tutkunlarıyla buluşuyor. Etkileyici, çarpıcı bakışlar vadeden Glimmerstick Asansörlü Göz Kalemi, göz makyajınızda, suya dayanıklı, gün boyu kalıcı**, yüksek etkili ve cesur tonlar elde etmenize yardımcı olacak.

Dünyanın en çok tercih ve tavsiye edilen kozmetik markalarından Avon, trend yaratan yenilikleri ile tüketicilere sevilen ürünleri sunmaya devam ediyor. Markanın en çok satan* ürünlerinden Glimmerstick Asansörlü Göz Kalemi, her kombine uyum sağlayacak klasik ve pırıltılı renk seçenekleri ve yeni eklenen metalik tonlarıyla tüketicilerle buluşuyor.

Suya dayanıklı, akmaz, bulaşmaz ve dağılmaz

Glimmerstick Asansörlü Göz Kalemi’nin yüksek pigmentli yoğun renkleriyle, gün boyu kalıcı**, yüksek etkili ve cesur tonlar elde etmeye hazır olun. Kendiliğinden açılabilen, ince ucu ve yumuşak dokusu sayesinde her seferinde büyüleyici bir göz makyajı elde etmenize yardımcı olan göz kalemi, akmaz, bulaşmaz ve dağılmaz. Kalemtıraş gerektirmeyen bu özel ürünü, yalnızca çevirip sürmeniz yeterli.

Avon’un sevilen ürünü Glimmerstick Asansörlü Göz Kalemi’ne Avon satış temsilcilerinden, avon.com.tr, Avon mağazalarından veya internet üzerindeki online alışveriş sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Glimmerstick Asansörlü Göz Kalemi Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 119, 99 TL.

*Avon Türkiye’nin 2023 yılı satış verilerine göre, Avon göz kalemi ürünleri arasında en çok satılan göz kalemi.

**27 katılımcıyla yapılan tüketici çalışmasına dayanmaktadır.

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