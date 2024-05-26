Avon’dan Babalar Günü’ne özel parfüm setleri

Hem günlük hem özel günler için uygun olan, her babanın severek kullanacağı parfümler, 3’lü ve 2’li set fırsatlarıyla Babalar Günü’nde hediye arayışına girenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Üstelik kendine özel kutusu ve üzerine mesajınızı yazarak kişiselleştirebileceğiniz parfüm seçenekleri ile hediyeleriniz çok daha özel oluyor.

Full Speed Boost 3’lü parfüm seti

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 490 TL

Babalar Günü için harika bir hediye alternatifi olan Full Speed Boost Parfüm seti; içeriğindeki Baharatlı Biber Karışımı, Sicilya Kan Portakalı Yağı ve Ambermor’un muhteşem sıcaklığıyla harmanlanmış özgün bir koku deneyimi sunuyor. Baharatlı Biber Karışımı, güçlü ve karizmatik kokusuyla baş döndürücü bir etki yaratırken, Sicilya Kan Portakalı Yağı ferah ve canlı hissetmenize yardımc oluyor. Ambermor'un tatlı sıcaklığı ise bu kombinasyona yumuşaklık ve derinlik katıyor. Sürpriz hediyesi bulunan setin içeriğinde; parfüm, saç ve vücut şampuanı, roll-on bulunuyor.

Black Suede 3’lü parfüm seti

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 440 TL

Doğanın gizemli dokusunu hissetmeye yardımcı olan Black Suede seti, odunsu notaların derinliğiyle yeşil bitkilerin canlandırıcı tazeliğini bir araya getirerek etkileyici bir deneyim sunuyor. İçeriğinde parfüm, roll-on deodorant ile saç ve vücut şampuanı bulunan bu eşsiz set, babanızın günlük bakım rutininizi yeniden tanımlayacak.

Black Suede Dark 2’li parfüm seti

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 290 TL

Karışık meyvelerin canlılığıyla, saffiano derisinin asaletiyle ve vetiverin maskülenliğiyle harmanlanmış özel bir koku olan Black Suede Dark, unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Setin içeriğindeki saç ve vücut şampuanı ferahlık ve temizlik hissiyle gününüze başlamayı sağlarken, parfüm ise kendine özgü bir koku profili sunuyor. Zarif tasarımıyla, Black Suede Dark'ın sofistike ruhunu yansıtan bu set, gün boyunca etkileyici bir iz bırakarak imza parfümü olmaya aday…

Babalar Günü’nde, romantik ve karizmatik babaların zevklerine uygun birbirinden özel parfüm seçenekleri yine Avon’dan. Avon’un geniş ürün yelpazesi arasından seçeceğiniz parfümler ile babanıza güzel kokan eşsiz bir sürpriz yapabilirsiniz.

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