Avantgarde Refined Yalıkavak’tan Bodrum’a lezzet katan yeni mekanlar

Akdeniz'in sofistike zarafeti ve Ege'nin karakteristik şıklığından esinlenen ilham verici bir dönüşüm geçirerek 2024 yazını karşılayan Avantgarde Refined Yalıkavak, yeme-içme alanındaki iddiasını bu yıl yeni iş birlikleri ile bir adım ileri taşıdı.

Avantgarde Collection Executive Chef’i İlker Erdoğan ve ekibinin, Türk ve dünya mutfağının imza lezzetlerini eşsiz yorumlarıyla buluşturduğu Ace Restaurant bu yaz da misafirlere benzersiz bir gastronomik yolculuk sunmaya devam ederken Michelin Genç Şef Ödüllü Ulaş Durmaz’ın Ege ve Akdeniz mutfağından esinlenen kendine özgü lezzetlerini Bodrum’a taşıyan The Red Balloon, Pan-Asya akımına sadık kalma hedefiyle minimal ve rafine mutfak sunan Tenzo ile Türkiye’de artizan çikolatanın öncüsü Butterfly bu yaz Bodrum’da yeni tat keşiflerine ortak oluyor.

The Red Balloon Yalıkavak ile Michelin yıldızlı geceler

Michelin tarafından Bib Gourmand olarak seçilen The Red Balloon, bu yaz Avantgarde Refined Yalıkavak ile Bodrum’a taşındı. Yaratıcı yaklaşımı ile tanıdık tatlara yeni bir soluk getiren Michelin Genç Şef Ödüllü Ulaş Durmaz, Avantgarde Refined Yalıkavak misafirlerine özel Bodrum’un eşsiz atmosferini ve ruhunu taşıyan yepyeni bir menü hazırladı.

Tenzo: Rafine ve butik bir Pan-Asya mutfağı

Bao ve sliders'lardan ramenlere, gyozalardan udonlara ve sushilerine kadar menüde yer alan her şeyi el yapımı ve Pan-Asya mutfağının geleneksel tariflerinin izinde sunan Tenzo’da, Kurucu Şef Ceren Ercengiz ve ekibi için mutfaktan çıkan her tabağın yalın, gösterişten uzak ve bir o kadar lezzetli olması esas. Tenzo; ustalarına, geleneksel tekniğe, malzemenin reçete ile birebir oluşuna kıymet veren yine de bir o kadar yeniliğe açık, cesur ve yaratıcı ekibiyle bu yaz Avantgarde Refined Yalıkavak’ta yer alıyor.

Yeni tat keşifleri için: Butterfly

Gault&Millau tarafından 2023 yılında "En İyi Çikolata Mağazası" seçilen, Türkiye’de artizan çikolatanın öncüsü olan Butterfly ise el yapımı çikolataları, enfes pastaları ve serinletici dondurmaları ile Avantgarde Refined Yalıkavak’ta misafirlerini ağırlamaya başladı.

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