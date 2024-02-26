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Avantgarde Orkestra kapalı gişe sahne alıyor

Genç, dinamik ve yetenekli müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Avantgarde Orkestra, önceki akşam İstanbul’da Dada Salon Kabarett’te sevenleriyle buluştu.

Avantgarde Orkestra kapalı gişe sahne alıyor

Kapalı gişe sahne alan, yaklaşık 3 saat sahnede kalan ve 50’den fazla şarkı söyleyerek muhteşem bir konsere imza atan Avantgarde Orkestra, dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Avantgarde Orkestra kapalı gişe sahne alıyor

Kurumsal organizasyonların, özel davetlerin gözde orkestrası Avantgarde Orkestra, 15 kişilik dev kadrosuyla geçmişten bugüne şarkılar içeren renkli repertuvarıyla İstanbul’da Avantgarde Orkestra rüzgarı estirdi.

Avantgarde Orkestra kapalı gişe sahne alıyor

Rezervasyonları günler öncesinde dolan ve merakla beklenen Avantgarde Orkestra, yoğun istek üzerine 9 Mart Cumartesi akşamı yeniden Dada Salon Kabarett’te sahnede olacak.

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