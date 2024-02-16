Avantgarde Orkestra Dada Salon Kabarett’te sahnede 

Kurumsal organizasyonların, özel davetlerin gözde orkestrası Avantgarde Orkestra, 15 kişilik dev kadrosuyla 23 Şubat Cuma akşamı bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Dada Salon Kabarett’te ilk sahnelerini alan Avantgarde Orkestra yoğun istek üzerine yeniden sahnede olacak.

Playlistlerinde 50’den fazla şarkıya yer verecek olan Avantgarde Orkestra kendi rekorlarını kırmaya niyetli. #avosahnede

REZERVASYONLARI GÜNLER ÖNCESİNDE TÜKENDİ

Yoğun istek üzerine Dada Salon Kabarett’te yeniden sahne alan Avantgarde Orkestra’nın 23 Şubat akşamı rezervasyonları da günler öncesinden tükendi. Avantgarde Orkestra, 9 Mart Cumartesi akşamı bir kez daha Dada Salon Kabarett sahnesinde olacak.

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