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Atölye Ramazan menüsü ile geleneksel lezzetlere yolculuk

Türkiye mutfağının doğudan batıya, güneyden kuzeye öne çıkan tatlarını seçkin bir deneyimle buluşturan Atölye Restaurant, Ramazan ayı boyunca eşsiz iftar menüsünü canlı fasıl dinletisi eşliğinde misafirleriyle buluşturuyor.

Atölye Ramazan menüsü ile geleneksel lezzetlere yolculuk

The Ritz-Carlton, Istanbul’un deneyimli mutfak ekibi tarafından yönetilen Türkiye’nin seçkin mutfak zenginliğini yansıtan Atölye, Ramazan ayına özel hazırladığı menüsünü İstanbul Boğazı’nın en güzel manzarasında misafirlerine sunuyor. Michelin Rehberi ve Gault & Millau Türkiye Rehberi’nde yer alan Atölye, üç farklı açık büfe iftar menüsü, üç farklı set iftar menüsü ve canlı fasıl dinletisi ile unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.       

Atölye Ramazan menüsü ile geleneksel lezzetlere yolculuk

Atölye’nin menüsü; peynir, zeytinyağlı dolma ve turşu çeşitlerinin yanı sıra çılbır, çerkez tavuğu, kuzu arnavut ciğeri ve daha birçok yöresel başlangıç ile misafirlerini karşılıyor. Sofra deneyiminin olmazsa olmazlarından çorba çeşitleri, iç pilavı, biryani pilavı, enginarlı tavuk, istim kebabı, mantarlı tavuk yahnisi, 6 saat fırınlanmış dana incik, saç kavurma ve daha pek çok lezzetiyle menü Türkiye’nin dört bir yanına kadar uzanıyor. Ramazan’ın gözde tatlarından fındıklı güllaç, fırın sütlaç, samsa, safranlı zerde, traliçe, cevizli baklava ve Türkiye mutfağının akıllara gelen birçok özel tatlısı gastronomi keşfine eşlik ediyor. 

Atölye Ramazan menüsü ile geleneksel lezzetlere yolculuk

Dünün izlerini bugünün modernizmiyle harmanlayan lezzetleriyle fark yaratan Atölye, seçkin iftar ve sahur lezzetleriyle misafirlerine ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor.  Restoran, Türkiye’nin eşsiz lezzetlerini tek bir menüde toplayan gastronomi seçkisi ile aileleriyle unutulmaz anılar biriktirmek isteyenlerin yanı sıra büyük gruplara da ev sahipliği yapıyor.

 

 

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