Atletico Madrid’den Mert Demir paylaşımı

Mert Demir’in ‘Ateşe Düştüm’ şarkısının global yükselişi devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinin müzik listelerinin ve radyoların ilk sırasında yer alan Mert Demir’in şarkısı bu kez İspanyol futbol kulübü Atletico Madrid’in sosyal medya paylaşımında kullanıldı. Kulübün resmi Tiktok hesabından yapılan paylaşımda Taksim Meydanı’ndaki forma görüntüsüne ünlü müzisyenin ‘Ateşe Düştüm’ şarkısı eşlik etti. Geçmişte Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin oynadığı kulüp, paylaşımda Türkçe olarak “Türk dostlarımız, sizi ziyarete geldik. Kalabilir miyiz?” diye yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal, Hande Yener gibi isimlerle yaptığı düetler ve unutulmaz şarkılarıyla hafızalardan silinmeyen bir konsere imza atan Mert Demir’in konserinin yankıları da sürüyor. Konser görüntülerinden oluşan 3 klibi de YouTube trendler listesine giren Demir müzikal başarısıyla adından söz ettiriyor. Mustafa Sandal ile seslendirdiği ‘İsyankar’, Hande Yener ile düet yaptığı ‘Kibir’ ve son teklisi ‘Acı Veriyor’la aynı anda ilk 20’de 3 şarkısı bulunan tek müzisyen olan Mert Demir, konserde seslendirdiği ‘Seni Seviyorum’ şarkısını da yayınladı.

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