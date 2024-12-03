Atiye, üçüncü kez anne oldu. Şarkıcı, 2019'da Ferah Feza'yı 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getirmişti.

Atiye, kızına Rumi adını verdi. Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti.

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