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Atiye üçüncü kez anne oldu

Ünlü şarkıcı Atiye üçüncü kez anne oldu. İşte detaylar...

Atiye üçüncü kez anne oldu

Atiye, üçüncü kez anne oldu. Şarkıcı, 2019'da Ferah Feza'yı 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getirmişti.

 Atiye üçüncü kez anne oldu

Atiye, kızına Rumi adını verdi. Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti. 

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