 Atiye kızını ilk kez paylaştı

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmişti.



Şarkıcı, 2019 yılında Almanya'da Ferahfeza adında bir kızı dünyaya getirmişti.



Atiye, eylül ayında kızı Neva'yı kucağına almıştı.

Şarkıcı, "Bir elmanın iki yarısı" diyerek, Neva ile karesini yayınladı.

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