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Atiye kızını ilk kez paylaştı

Ünlü şarkıcı Atiye kızını ilk kez paylaştı. İşte detaylar...

Atiye kızını ilk kez paylaştı

 

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmişti.

Atiye kızını ilk kez paylaştı
Şarkıcı, 2019 yılında Almanya'da Ferahfeza adında bir kızı dünyaya getirmişti.

 Atiye kızını ilk kez paylaştı


Atiye, eylül ayında kızı Neva'yı kucağına almıştı.

 Atiye kızını ilk kez paylaştı

Şarkıcı, "Bir elmanın iki yarısı" diyerek, Neva ile karesini yayınladı.

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